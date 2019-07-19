Кличко: У Києві оновлюється парк комунального громадського транспорту (відео)

Київський голова Віталій Кличко розповідає про те, що у столиці оновлюється парк комунального громадського транспорту. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис очільника столиці у соцмережі фейсбук.

Кличко зауважує, що на маршрути вже вийшли п’ять нових тролейбусів вітчизняного виробництва.

«Нові тролейбуси – довжиною 18 метрів, оснащені системами безпеки, кондиціонерами, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю, мають відкидний пандус. Також тролейбуси обладнані зовнішнім звуковим інформатором для пасажирів з вадами зору», – повідомляє очільник столиці.

Він також пояснює, що у тролейбусах вмонтована система ж відеоспостереження, яка допомагає водію, під час зупинки, впевнитися, що всі пасажири зайшли в тролейбус. Окрім того, система відстежуватиме вандалів, які ріжуть сидіння та розмальовують салони громадського транспорту.

Віталій Кличко обіцяє, що до кінця липня на маршрути в столиці вийдуть ще вісім новеньких тролейбусів.

«Загалом, за останніх кілька років місто закупило 134 сучасних тролейбуси, 63 трамваї та 100 автобусів. Модернізували 135 вагонів метро», – наголошує мер Києва.

Також читайте: ВІТАЛІЙ КЛИЧКО: СТОЛИЦЯ РОЗПОЧАЛА ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ З РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ СМІТТЯ

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко нещодавно повідомляв про те, що столиця розпочала пілотний проект з роздільного збору сміття.

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