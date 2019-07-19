У ряді районів Китаю майже повністю знищили один з видів комарів

Експеримент проводився на двох островах в провінції Гуандун на півдні Китаю. Один з авторів експерименту, професор Мічиганського державного університету Сі Чжіюна протягом багатьох років займався дослідженнями в цій області. У своєму новому дослідженні Сі з колегами спробував скоротити популяцію комарів ще більше, обмеживши їх здатність до розмноження, як серед самців, так і серед самок.

В ході експерименту самок комарів стерилізували слабким випромінюванням, а самців заразили бактерією Wolbachia. Комах випустили на свободу під час пікових періодів розмноження в 2016 і 2017 роках неподалік від міста Гуанчжоу.

В результаті ученим вдалося скоротити популяцію самок азіатського тигрового комара на 94%, а кількість випадків укусів людини на 97%.

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

За словами еколога Пітера Армбрустера, експеримент був одним з найуспішніших на сьогоднішній день, враховуючи живучість даних комах. Однак дотепер немає даних про те, як позначиться зникнення цілого виду комарів на екосистемі.

Азіатський тигровий комар, або Aedes albopictus — вид кровосисних комарів (Culicidae), який добре визначається за чорним і білим смугам на ногах, а також по чорному і білому тілу. Походить з тропічних і субтропічних районів Південно-східної Азії. Розносить безліч вірусів, такі як вірус долини Чачі, Чикунгунья, вірус Денге (у мавп), вірус східного енцефаліту коней, вірус Західного Нілу і вірус енцефаліту Сент-Луїс.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Європу атакують заражені комарі і кліщі.

За матеріалами «Фокус»

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