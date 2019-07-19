Супрун розповіла про програму реімбурсації та електронний реєстр інсулінозалежних

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як працює програма реімбурсації та електронний реєстр інсулінозалежних. Вона пояснила, що коли пацієнт, який потребує інсуліну, звертається до лікаря, його вносять до єдиної бази, що дає змогу точно розраховувати потреби і закуповувати дійсно необхідну кількість інсуліну. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Супрун у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі чиновниця розповіла, що за 2 роки ситуація із забезпеченням інсуліном пацієнтів поліпшилась. На сьогодні вже 200 тисяч українців можуть значно краще контролювати хворобу. І це стало можливим лише завдяки введенню програми реімбурсації та електронному реєстру інсулінозалежних, який адмініструється ДП “Державний експертний центр МОЗ України”.

Уляна Супрун також зауважила, що Міністерство охорони здоров’я України отримало спеціальну відзнаку від International Diabetes Federation. А президентка цієї організації в Європі професорка Шехназ Караденіз відзначила позитивні результати та напрямки подальшої роботи. http://bit.ly/2YVFqnI

«Коли пацієнт, що потребує інсуліну, звертається до лікаря, його вносять до єдиної бази. Вона дає змогу точно розраховувати потреби і закуповувати дійсно необхідну кількість інсуліну. Електронний реєстр став надійним запобіжником корупції в цій сфері. Більше не можна отримувати кошти платників податків на “мертві душі”, а це становило за попередніми розрахунками до півмільярда грн на рік», – пояснює Супрун функціонування програми.

Вона також звертає увагу на те, за програмою реімбурсації пацієнти отримують інсулін в аптеці за електронним рецептом лікаря, а кошти за препарат відшкодовує держава.

«Персональне фінансування дає змогу відстежувати кількість пацієнтів, які звернулися до лікаря-ендокринолога та об’єм отриманого ними препарату, і в результаті — стан глікемічного контролю діабету та кількість ускладнень при захворюванні. Це допомагає оптимізувати програми.

Крім того, пацієнти більше не прив’язані до місця реєстрації. Можна звернутися до лікаря в будь-якому місті, отримати призначення на інсулін і забрати ліки в аптеці». – розповідає Уляна Супрун і також дає посилання на ресурс, на якому пояснюється, я отримати ліки пацієнтам, що потребують інсулінотерапії: https://bit.ly/2BsQYT3

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Нагадаємо, що програма «Доступні ліки» працює з квітня 2017 року. За цей час пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму чи діабет 2 типу, отримали ліки за понад 32 млн рецептами на суму понад 1,6 млрд грн. Нині у програмі – 261 медичний препарат для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, бронхіальної астми, 59 з яких українці можуть отримати безоплатно, інші – з невеликою доплатою. Майже половина препаратів – 117 – іноземного виробництва. Найближчим часом буде затверджено оновлений перелік ліків, що беруть участь у програмі «Доступні ліки».

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