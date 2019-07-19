Фонд гарантування вкладів хоче відсудити у Лагуна 20 мільйон гривень

Колишній акціонер Дельта Банку Микола Лагун / Фото: forbes.net.ua

Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) до колишнього мажоритарному акціонерові «Дельта Банку» і його голові наглядової ради Миколі Лагуну (справа №910/7186/19) про відшкодування збитків на 19,83 млрд грн. Виробництво відкрили 18 червня, повідомляє Finbalance.

Серед відповідачів згадуються також такі колишні члени

правління та спостережної ради фінустанови, як Олена Попова, Віталій Масюра, Фіглус

Марцин, Ярослав Порохняк та ін.

Раніше оцінював ФГВФО

можливі втрати кредиторів «Дельта Банку» внаслідок доведення його

до банкрутства мінімум в 24,5 млрд грн. При цьому відомство заявляло, що

незалежні оцінювачі визначили ринкову вартість банку на рівні 27,4 млрд

грн. Це було на 30% менше суми в 94,27 млрд грн, зазначеної «на папері» за

станом на 1 січня 2017 року.

Як повідомляв SKELET-info, 7 червня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, за підсумками торгів на майданчику The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавер), продав зобов’язання за кредитними договорами «Дельта Банку» балансовою вартістю 4,85 млрд грн ($182 млн) за 182,5 млн грн.