Тису очищають від українського сміття

Туристичний гід Шантор Балаж скористався ідей датських екологів: у червні відвідувачі могли орендувати в нього каное безкоштовно, але в обмін на мішок з выуженным з води сміттям. Всього за три перші дні акції активісти зібрали три тонни відходів, 80% якого складали пластикові пляшки.

Як повідомив Шантор Балаж, в деяких місцях шар сміття біля узбережжя Тиси досягає 3 метрів. У воді можна знайти все що завгодно: від пластикової взуття до холодильників та бойлерів.

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Столиця – Будапешт

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Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 93 036 км2 (108-я в світі)

Населення – 9,9 млн чол. (89-я в світі)

Офіційна мова – угорська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,828 (44-я в світі)

ВВП – $138,3 млрд (58-я в світі)

Валюта – угорський форинт

Межує з Україною, Румунією, Словаччиною, Сербією, Хорватією, Словенією, Австрією

Ідея Балажа отримала підтримку у населення. Навіть після закінчення акції туристи продовжили збирати сміття. За останні два тижні вони назбирали ще 60 мішків відходів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», український підліток створив унікального робота для очищення річок від сміття.

За матеріалами «Фокус»

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