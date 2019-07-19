Стали відомі подробиці справи проти Фірташа в США

Дмитро Фірташ
Відкрите в США кримінальну справу проти українського олігарха Дмитра Фірташа сфабрикована в інтересах його американського бізнес-партнера. Про це повідомив виданню «Апостроф» джерело, близьке до оточення Фірташа.
Олігарха в США звинувачують у спробі підкупу індійських
чиновників для укладення угоди про видобуток титану для Boeing. Метал повинні були
продавати в США, що дало б Америці можливість домагатися видачі їм
українського олігарха.
«Структури Фірташа і одного з американських бізнесменів
придбали завод в Угорщині — можливо, металургійний. Згодом Фірташа
«кинули». Коли він почав або судитися, або погрожувати судом партнера
Штатів, з’явився індус, який заявив, що ось цей чоловік пропонував йому $15
млн. Тому ця справа шита білими нитками. Але історія знає безліч таких випадків,
які закінчувалися вироками. Легенди про американське правосуддя — лише
легенди, на жаль», — зазначив співрозмовник видання.
Нещодавно SKELET-info повідомляв, що глава Мін’юсту Австрії Клеменс Яблонер схвалив екстрадицію Фірташа в США.
Також повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів
розслідування діяльності компаній Group DF, яка належить
Фірташу, і виявив ознаки монопольного становища на ринку азотних мінеральних добрив.