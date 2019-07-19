13-річний українець поїде на Олімпіаду-2020

Юний спортсмен успішно виступив на чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.
Середа пробився у фінал змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Таким чином він завоював путівку на Олімпіаду, яка відбудеться в наступному році в столиці Японії.
У півфіналі чемпіонату світу 13-річний українець показав сьомий результат, а виграли кваліфікацію китайські спортсмени Ян Цзянь і Хао Ян.
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Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить з 12 по 28 липня. На даний момент в активі України на цих змаганнях 4 медалі — одне «золото» та три «бронзи».
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», український біатлоніст вперше отримав золото на чемпіонаті світу.
За матеріалами ZN
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