13-річний українець поїде на Олімпіаду-2020

Юний спортсмен успішно виступив на чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.

Середа пробився у фінал змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Таким чином він завоював путівку на Олімпіаду, яка відбудеться в наступному році в столиці Японії.

У півфіналі чемпіонату світу 13-річний українець показав сьомий результат, а виграли кваліфікацію китайські спортсмени Ян Цзянь і Хао Ян.

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Чемпіонат світу з водних видів спорту проходить з 12 по 28 липня. На даний момент в активі України на цих змаганнях 4 медалі — одне «золото» та три «бронзи».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», український біатлоніст вперше отримав золото на чемпіонаті світу.

За матеріалами ZN

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