Меркель занепокоєна спробами Росії вплинути на європейську політику

Канцлерка Німеччини прокоментувала підтримку Кремлем правопопулістських партій у Європі. Анґела Меркель торкнулася скандалу навколо імовірних спроб фінансування Росією італійської “Ліги Півночі”.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) “із занепокоєнням” сприймає спроби Росії вплинути на європейську політику. Про це глава німецького уряду заявила в п’ятницю, 19 липня, під час традиційної щорічної літньої пресконференції у Берліні, відповідаючи на питання італійської журналістки про Moscopoli. Слово Moscopoli італійські ЗМІ використовують, коли пишуть про скандал довкола імовірних спроб фінансування Росією італійської правопопулістської партії “Ліга” незадовго до виборів у Європарламент наприкінці травня 2019 року.

Американська новинна медіакомпанія BuzzFeed 10 липня опублікувала можливу розшифровку переговорів італійських політиків з російською стороною в жовтні 2018 року в московському готелі “Метрополь”. На вечері Джанлука Савоіні – колишній помічник заступника прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні – і ще два члени партії, а також неназвані чиновники з Кремля нібито намагалися домовитися про контракт на річну поставку нафти на суму 1,5 мільядра доларів. Поставки очікувалися за зниженими цінами, пише Buzzfeed. Різниця в 65 мільйонів доларів призначалася для правопопулістської партії, стверджує видання.

Спілкуючись з журналістами, канцлерка ФРН торкнулася й інших гострих політичних тем.

Так, вона заявила, що виступає за надання Лондону відтермінування у питанні Brexit. “Якщо Великобританії необхідно більше часу, ми повинні надати їй його”, – наголосила Меркель. За її словами, багато чого залежатиме від того, які “орієнтири” позначить Єврокомісії новий британський прем’єр-міністр. На питання, чи можливий новий референдум про вихід Великобританії зі складу ЄС, канцлерка повідомила, що не хоче втручатися у внутрішні справи британської влади. “Твердо переконана, що Великобританія знайде свій шлях”, – заявила вона.

Реакція на “расистські” коментарі Трампа

Також очільниця німецького уряду гостро розкритикувала “расистські” коментарі президента США Дональда Трампа щодо групи представниць Демократичної партії у Конгресі. “Я рішуче дистанціююся від цього”, – заявила Меркель. При цьому вона додала, що відчуває солідарність з цими жінками. За словами політикині, такі висловлювання лише послаблюють Сполучені Штати.

Про Дублінську угоду

Меркель торкнулася і нещодавнього затвердження Європарламентом Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаді голови Єврокомісії. Вона привітала заплановане ексміністеркою оборони Німеччини реформування так званої Дублінської угоди, яка регулює процедуру надання притулку у Євросоюзі.

Анґела Меркель також торкнулася теми дебатів про порятунок нелегальних мігрантів, які намагаються морським шляхом потрапити до Європи. За її словами, йдеться “не просто про обов’язок, а про гуманітарний імператив”. До повноцінного перегляду Дублінського угоди необхідно створити “тимчасовий механізм”, який дозволить знайти оптимальне вирішення цієї проблеми, впевнена глава уряду ФРН.

Меркель – про власне здоров’я

Прокоментувала Меркель і ситуацію зі своїм самопочуттям, спекуляції навколо якого загострилися після трьох нападів тремтіння під час офіційних прийомів. “Я розумію питання про моє здоров’я”, – наголосила канцлерка і додала, що за обставин, що склалися, важливо те, чи здатна вона виконувати обов’язки глави уряду. “Я можу виконувати цю функцію”, – запевнила Меркель, якій 17 липня виповнилося 65 років. Вона пообіцяла, що завершить політичну кар’єру в 2021 році. “Сподіваюся, у мене після цього буде і подальше життя, яке я б вважала за краще прожити в здоров’ї”, – резюмувала Анґела Меркель.

Літня пресконференція Меркель тривала півтори години. За цей час канцлерка Німеччини встигла відповісти на кілька десятків запитань.

Автор Катерина Вєнкіна, Наталія Мехед

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