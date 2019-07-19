У Єгипті вперше відреставрують саркофаг Тутанхамона

Для реставраційних робіт саркофаг вже перенесли з гробниці Тутанхамона у Луксорі в Великий Єгипетський музей. «Саркофага було завдано великої шкоди, включаючи тріщини в позолочених шарах штукатурки, а також загальний знос усіх золотих елементів», – заявив керівник відділу реставрації музею Эйсса Зідан.
Також він підкреслив, що перед відправкою саркофага в музей був створений докладний перелік існуючих пошкоджень.
За оцінками експертів, реставрація займе близько 8 місяців. Разом із саркофагом археологи збираються відновити та інші артефакти з гробниці в Долині Царів.
Експрес-інформація по країні
Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на
Синайському півострові в Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Каїр
Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)
Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)
Офіційна мова – арабська
Релігія – мусульманство
ІЛР – 0,690 (108-я в світі)
ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)
Валюта – єгипетський фунт
Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Єгипті виставили на огляд обличчя і ноги Тутанхамона.
За матеріалами «Фокус»
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