У Єгипті вперше відреставрують саркофаг Тутанхамона

Для реставраційних робіт саркофаг вже перенесли з гробниці Тутанхамона у Луксорі в Великий Єгипетський музей. «Саркофага було завдано великої шкоди, включаючи тріщини в позолочених шарах штукатурки, а також загальний знос усіх золотих елементів», – заявив керівник відділу реставрації музею Эйсса Зідан.

Також він підкреслив, що перед відправкою саркофага в музей був створений докладний перелік існуючих пошкоджень.

За оцінками експертів, реставрація займе близько 8 місяців. Разом із саркофагом археологи збираються відновити та інші артефакти з гробниці в Долині Царів.

Експрес-інформація по країні

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на

Синайському півострові в Азії.

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Столиця – Каїр

Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)

Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Єгипті виставили на огляд обличчя і ноги Тутанхамона.

За матеріалами «Фокус»

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