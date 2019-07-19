Сбушник Юрій Кришинец звільнений. Володимир Карплюк на допиті в ГПУ. Що далі?

Скандальний глава СБУ у Києво-Святошинському районі “погорів” на оборудках з екс-мером Ірпеня, того запросили у відомство Юрія Луценко, пише Антикор.

Скільки мотузочці не витися, а кінець буде. Схоже, цю народну мудрість на себеиспытает і “ірпінська мафія” на чолі зі скандально відомим екс-мером Володимиром Карплюк. Останньою соломинкою, яка ламає спину цього верблюда, стало звільнення широко відомого у вузьких колах голови Києво-Святошинського міжрегіонального відділення СБУ в Київській області. Його звуть Юрій Володимирович Крышинец — і це прізвище говорить сама за себе. За наявною у нас інформацією, Крышинец ще у відпустці — але наказ про його звільнення вже підписаний. Крім того, напередодні стало відомо, за свої оборудки викликаний у ГПУ і сам Карплюк.

Володимир Карплюк

СБУ знайшла зрадника

Про корумпованість системи Служби безпеки України, а особливо її Київського обласного підрозділу не говорив тільки ледачий. З приходом нової влади з’явилася надія на оновлення цієї гримучої суміші з професійних офіцерів і слугами двох панів. Президент Володимир Зеленський віддав розпорядження нинішньому фактичному керівнику СБУ Івану Баканову перезавантажити спецслужбу. Але мало тільки провести формальні зміни — треба реально почистити кадри, позбавивши СБУ від зоопарку «кротів», «щурів» і «п’явок», які паразитують на своїх посадах.

Такі «паразити» часто призводять до того, що Служба безпеки безсила у своєму протистоянні з організованою злочинністю. «Потрібна людина» просто зливає мафіозі інформацію, яка допомагає їм уникати відповідальності. Так не раз відбувалося в справах, пов’язаних з «ірпінської мафією»: справи проти Володимира Карплюка розсипаються, його соратника Ярослава Місяця, який погрожував людям пістолетом, все ніяк не можуть знайти», хоча він вільно гуляє в ресторанах Києва; звучний на сесії міськради гімн Росії нікого, схоже, не хвилює, як і агітація Порошенка у міськвиконкомі. Справа про передвиборчої «сітці» в Ірпені також злили — і явно не без мовчазного потурання спецслужб.



У зеленій футболці — Ярослав Місяць

Але у всього є своя ціна — головна «щур» Києво-Святошинського району Юрій Крышинец була викрита і поплатилася. Відсутнім шматочком пазла у великій злочинної мережі навколо Карплюка виявилася його «дах» з СБУ. Негідника і зрадника, який став на бік тих, з ким він повинен боротися, вже фактично вигнали з органів.

«Щур» зі стажем

У минулому році Крышинец міг сміливо відзначати ювілей своєї «щурячої» діяльності. За деякими даними, вже в 2008 році він засвітився в Закарпатті, де влаштувався на одну з найбільш «прибуткових» посад, нібито борючись з нелегальною міграцією. Місцеві кажуть, що він — племінник тодішнього нардепа Василя Петьовки. Посадами в своєму відділі він, не соромлячись нікого, торгував, збираючи десятки тисяч доларів.

Жага ще більших грошей зв’язала Крышинца з закарпатської мафією «цимборы». Тоді під керівництвом тодішнього голови УСБУ в Закарпатті він налагодив «чорну касу» для збору хабарів за контрабанду м’яса, сигарет, побутової техніки, електронної апаратури і мобільних телефонів, а також переправлення нелегальних мігрантів. Тоді ж Крышинец навчився розвалювати справи проти своїх «спонсорів» або «зливати» інформацію. На Закарпатті Крышинец жнива збирав до 2012 року, поки не відправився в ще більш прибутковий район — Києво-Святошинський.

Крышинцу довелося шукати нову сферу доходів» — біля столиці на міграції та контрабанді особливо не розгуляєшся. Вона знайшлася майже відразу — нині будівельний бізнес навряд чи можна назвати прозорим і законним, тоді як активних і готових ділитися кешем девелоперів вистачає. Тому Крышинец став організатором «даху» для забудовників та інших дерибанщиків землі. Природно, що на цьому грунті вони зійшлися з тоді ще майбутнім міським головою Ірпеня Володимир Карплюк.

За тим вже тягнувся шлейф криміналу: і відкритих справ, і підозри у правоохоронців вистачало. Так і почалося «бізнес-партнерство» мафіозі і продажного СБУшника. Крышинец став захистом Карплюка від можливої в’язниці, за що Карплюк регулярно платив того мзду. І, судячи з усього, щедру: Крышинец швидко розжився окремо в Дмитрівці, пристрастився до вояжів за кордон і не соромлячись смітив грошима в елітних бутіках і ресторанах.

У «ірпінської мафії» Карплюка Крышинец відав безпекою і «сливанием» будь-яких справ і документів зі згадуванням свого боса. А коли Карплюк почав розпилювати ірпінську землю між своїми подільниками і будувати там бетонні коробки житлових комплексів, «підробляв» ще й «викидайлом» — залякував і отваживал незадоволених активістів.

У цьому Крышинец знайшов ще одне джерело доходу — «старий-добрий» рекет. Якщо хтось із забудовників не хотів ділитися з міськрадою (а точніше, з керуючою їм мафією), СБУшник організовував «маски-шоу» і припугивал відкритими виробництвами. Іноді вистачало просто загрози завести справу: девелопери волею-неволею виділяли Карплюку ко необхідні суми. Схожа схема запущена і для сільських голів в довколишніх селах: Крышинец приходив до них з потрібними папками, розповідав про відомих «гріхах» і вимагав повного підтримки непрохідного Карплюка на виборах.

Залишається очікувати,що з очищенням СБУ від цієї «щури» нарешті буде дано хід справах проти «ірпінської мафії», а земельним «бєспрєдєлу» в Бучі, Ірпені та Гостомелі покладуть край. Тим більше, що і сам Володимир Карплюк, вже, схоже, дохаживает останні дні на волі: на п’ятницю призначено йому “теплий прийом у казенному домі” — його викликали на допит в Генеральну прокуратуру України.

Не дарма мабуть Юрій Луценко називав Ірпінь українським Чикаго. До грудня 2017 року стало відомо, що прокуратура Київської області повідомила про підозру Карплюку, який, діючи у злочинній організації разом зі своїм першим заступником та заступником, а також іншими особами, здійснив низку кримінальних злочинів. Зокрема мер Ірпеня підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєному в складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підроблення документа, який видається закладом, що має право видавати такі документи, і який дає право і звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, а саме внесення службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, що вчинений у складі злочинної організації) КК України.

У кінці серпня 2017 йому також було висунуто підозру у тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сарафан», не маючи всіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого один чоловік загинув, а інший спричинено тяжкі тілесні ушкодження, у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.