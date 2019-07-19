Клімкін прокоментував паспортизацію Росією Донбасу

Паспортизація Росією Донбасу – послання Путіна не стільки Україні, а насамперед Заходу, – таким чином коментує Павло Клімкін указ президент Росії Володимир Путін щодо розширення категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Міністра закордонних справ України.

Павло Клімкін зауважує: «Вже два дні всі обговорюють нове російське рішення щодо паспортизації Донбасу. Лунають експертні думки про бажання Росії встановити прямий контроль над всім регіоном, про втручання в наші внутрішні справи та багато іншого. Якісь з думок поділяю, якісь – не дуже.

Але всі упускають дуже важливий аспект. Це ж послання Путіна не тільки й не стільки нам, а насамперед Заходу. Причому саме напередодні наших виборів. І це послання дуже просте: «Давайте обговорювати федералізацію України. Робити це потрібно на наших умовах. Росія хоче контролювати щонайменше весь Донбас. І, врешті-решт, вся Україна є зоною нашого прямого впливу».

Тобто, все має йти за російським сценарієм, або саме російський сценарій Кремль підготує разом з Заходом і сам реалізує. За згоди Заходу».

Міністр також висловлює думку, що протидія цьому існує, одна наголошує: «Але можлива і ефективна вона буде лише в разі нашої стратегічної та довірливої взаємодії з нашими друзями та партнерами. І бачення стратегії маємо надати ми. До того, як свій сценарій почне нав`язувати Росія».

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Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін нещодавно знову розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства.

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