Голобуцький відреагував на арешт пенсіонера, який роздавав газету з карикатурою на Зеленського

Політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував арешт пенсіонера у Києві, який роздавав на вулиці Подолу газету “Великий Київ” з карикатурою на президента Зеленського. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політтехнолога.

Голобуцький пише: «Опергрупа київської поліції викрила та знешкодила пенсіонера, який роздавав на вулиці Подолу газету “Великий Київ” з карикатурою на президента Зеленського.

Закономірно. Бо кому як не комікам знати, наскільки дієвим інструментом є висміювання – не дарма ж в них значну частину репертуару складала власне політична сатира (про тих, кого спонсорам “Кварталу” треба було “опустити”) і політичний гумор (про тих, чий імідж було замовлено покращити і пом’якшити – як того ж Януковича)».

Політтехнолог також висловлює думку про те, що зараз нова влада ще поблажлива, бо має високий рейтинг, однак коли рейтинг почне просідати, а у ВР у Зеленського буде більшість, тоді є всі шанси, що тиснутимуть вже і на законодавчому рівні.

«Цілком ймовірно, що судитимуть вже не тільки за фотожаби й сатиру, але й за репости та лайки. Власне, нічого вигадувати не доведеться – просто скористатись теперішнім досвідом Росії, – прогнозує Голобуцький і додає, – До речі про “активне переймання досвіду”: скасування сплати комунальних послуг для пенсіонерів, старших 70-х років, – пряма цитата з Путіна за травень 2018-го…»

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Нагадаємо, що політтехнолог Тарас Березовець прокоментував відео Зеленського, в якому він запрошує іноземних інвесторів до співпраці з Україною.

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