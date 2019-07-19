Висоцький: Богдан вимагає від ГПУ арештувати активи Порошенка

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан вимагає в Генеральної прокуратури арештувати активи п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це розповідає “Прямий”.

Про це в ефірі “Прямого” повідомив заступник голови комітету ВР з питань свободи слова Сергій Висоцький.

“Я хочу сказати, що дивно виглядає ця інформація з точки зору того, що голова Офісу президента, фактично перевищує свої повноваження і незрозуміло з яким дорученням щось вимагає від Генерального прокурора. Що таке Офіс? Офіс це принтери, папірці, закупка паперу А4. Що таке адміністратор офісу? Це людина, яка опікується питаннями функціонування цього офісу. Коли Голова Офісу президента в кращих традиціях Януковича та Кучми, і в кращих традиціях Кремля, які завжди використовували телефонне право – дзвонити комусь з прокурорів і вимагає напередодні виборів ухвалювати, фактично, політичні рішення про переслідування політичних опонентів”,- наголосив він.

За словами Висоцького, для нової команди президента Укаїни ворогами та ворогами в принципі є не Кремль, і не Путін, і не Медведчук, а саме Петро Порошенко та команда “Європейської Солідарності”.

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“І ми всі пам’ятаємо часи Януковича, але навіть за Януковича, були атаки на опозиційні телеканали. А “Прямий” це безумовно опозиційний телеканал і один з небагатьох проукраїнських телеканалів в нашому телеефірі, але такого зухвальства я не пам’ятаю”, – додав він.

Також Висоцький наголосив, “дуже цікавий коментар Юрія Луценка, Генерального прокурора, коли він сказав, що скільки би, там хто з політичних гравців щось не вимагав від нього щодо медіа, саме медіа, він завжди дотримувався законності”.

“Я співавтор законопроекту постанови щодо санкцій по відношенню до прокремлівських телеканалів “Newsone” та “112”. І ми виробляли цю юридичну процедуру декілька років, але РНБО не зібралось і не ухвалило і скільки б ми не казали про це, що є проросійський реванш. За останні 5 років все що відбувалось, відбувалось з точки зору процедури дотримання законності, навіть коли хотілося б, щоб більш різко ухвалювались ці рішення. Але демократична система, яка була побудована після Майдану цього не дозволяла.

А зараз ми бачимо, що до нас фактично повертається Кремлівське-Януковичцьке право, коли є хтось з адміністрації президента, вказівки дає Генеральному прокурору, вказівки дає директору НАБУ, коли напередодні виборів проходять обшуки на підприємствах близьких до Петра Порошенка, за карними справами, які були порушені три – чотири роки тому. Питання: якщо вони були порушені три-чотири роки, чому не було раніше обшуків? І ми бачили, що НАБУ були повністю незалежним органом, а зараз коли після якоїсь “нахлабучки”, яку президент Зеленський зробив пану Ситнику, пан Ситник побіг щось виконувати. Це дуже загрозливо”, – розповів Висоцький.

Він наголосив, що в Україні зараз авторитаризм.

“Вони зрозуміли свою помилку. І зараз в нас авторитаризм в Україні. І звертання з проукраїнського курсу, з курсу захисту українських інтересів, через кумедного персонажа, який не тягне на диктатора, але фактично налаштовують авторитарний режим. Режим, коли буде монополія однієї політичної сили, без ідеологічних забарвлень.

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Ми бачимо, що по списках “Слуги народу” йдуть люди, які відверто зневажають Майдан, зневажають “Революцію Гідності”, висловлюють проросійські думки. Ми бачимо, що встановлюється контроль над правоохоронними структурами, які починають виконувати команди нового Офісу президента. До України повернувся пан Портнов, і пан Богдан не стидаючись говорить, що пан Портнов близький друг”, – зазначив Висоцький.

Висоцький переконаний, що президенту Зеленському треба продемонструвати, що ворогами є не Путіна, а люди, які захищали Україну п’ять років.

“Я думаю, що це і залякування, і щоб впали рейтинги. Зеленському треба продемонструвати, що ось вороги України це не Путін, це люди, які п’ять років її захищали. Чомусь Портновим розроблений закон про люстрацію Майданівської, фактично, влади. Чомусь цей законопроект внесений президентом до Верховної Ради. В нас Портнов фактично людина, яка прислужувала Януковичу, яка потім втекла в Москву, а зараз повернулась і безкарно формує юридичну і правову політику Офісу президента. Це не питання політики, це питання збереження держави”, – додав він.

Зазначимо, як повідомляють українські ЗМІ Глава Офісу президента Андрій Богдан в останні тижні регулярно дзвонить до ГПУ, умовляючи генпрокурора Юрія Луценка ініціювати арешт всього майна п’ятого президента Петра Порошенка

Раніше у Державному бюро розслідувань прокоментували ситуацію довкола “обшуків та вилучення документів” на телеканалі “Прямий”.

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