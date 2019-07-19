Волкер про паспорти РФ в Україні: Це суперечить духу Мінських домовленостей

Виконати зобов’язання, передбачені Мінськими домовленостями закликав Росію спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Він критично відгукнувся про рішення Росії видавати російські паспорти громадянам України за спрощеною процедурою. Розповідає Голос Америки.

“Росія має виконувати зобов’язання за Мінськими домовленостями. Прискорена видача російських паспортів українським громадянам відверто суперечить духу Мінських домовленостей і наражає на ризик зусилля з принесення миру для громадян України”, – написав Волкер у Twitter.

Раніше в коментарі “Голосу Америки”, Волкер назвав спрощення процедури видачі російських паспортів громадянам України спробою тиску на Зеленського перед виборами.

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“Стосовно України, ми нещодавно бачили обнадійливі сигнали, такі як відведення військ в Станиці Луганській, – йдеться в повідомленні МЗС Німеччини, – Це показує: прогрес можливий! Тепер необхідні конструктивні кроки саме від Росії”.

Таке повідомлення розмістило міністерство за результатами зустрічі німецького міністра закордонних справ Гейко Мааса з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим.

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