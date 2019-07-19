До чого призведе беззаконня силовиків, можна тільки здогадуватися

Днями всю Росію здивував відповідь прес-служби Росгвардии (Федеральної служби військ національної гвардії РФ) регіональному виданню «ПроВладимир». Виявилося, що росгвардейцы, на відміну від поліцейських МВС, ніби мають право не представлятися громадянам при перевірці документів, а також можуть попросити у громадянина смартфон або телефон, щоб ознайомитися з його вмістом.

Все почалося з того, що колишній співробітник видання «ПроВладимир» Кирило Васильєв був зупинений на вулиці росгвардейцами. Вони зажадали від нього показати документи і смартфон, в якому їх цікавило найбільше встановлено там додаток «Телеграм» чи ні.

У підсумку, Кирила відпустили, але сама ситуація з повноваженнями співробітників Росгвардии не могла не зацікавити громадськість. Адже Федеральна служба військ національної гвардії це вже аж ніяк не колишні Внутрішні війська МВС, а самостійна силова структура, яка претендує на всі великі повноваження і все більшу роль як у забезпеченні національної безпеки, так і в охороні громадського порядку.

У Пітері хотіли підкинути наркотики

Буквально в ці ж дні, коли країна обговорює повноваження росгвардейцев і порівнює їх з повноваженнями поліцейських, в Санкт-Петербурзі було затримано двох співробітників позавідомчої охорони пітерської Росгвардии. — 26-річний Микита Лаврентьєв та 29-річний Олександр Бойків підозрюються в тому, що вони підкинули наркотики 16-річному школяреві. 16 липня 2019 року росгвардейцы зупинили хлопця, після чого нібито виявили у нього наркотичні речовини і зажадали відкупитися пристойною сумою — 300 тисячами рублів.

Школяр віддав росгвардейцам наявні при ньому гроші, а решту суму пообіцяв принести в умовлене місце. Але замість цього юнак зателефонував по «112». В умовленому місці росгвардейцев чекали співробітники відділу по боротьбі з економічними злочинами та протидії корупції. Всю країну обійшли кадри відеозапису затримання, на якій «бэповцы» обшукують двох молодих людей у формі. Стосовно затриманих порушили кримінальну справу за ч. 5 статті 290 КК РФ (хабар в групі при виконанні з вимаганням, у великому розмірі).

Росгвардейцы рятують людей і охороняють порядок

Звичайно, корупціонери і «перевертні в погонах» є в будь-якому відомстві, навіть, як показали недавні затримання співробітників ФСБ, в самих елітних спецпідрозділів. До честі співробітників і військовослужбовців ФСВНГ, серед яких переважна більшість, як ми думаємо, складають сумлінні і законослухняні служиві, варто зауважити, що добрих справ ними відбувається набагато більше. І злочинців ловлять, і людям у різних складних ситуаціях допомагають. Наприклад, в Брянську екіпаж Росгвардии врятував громадянина від необдуманого вчинку — чоловік збирався покінчити з собою, стрибнувши з моста. У Криму під час шторму тільки в районі Гурзуфа росгвардейцы врятували 23 людини, включаючи дітей.

Але зараз мова не про подвиги і навіть не про злочини, а про права і обов’язки — як росіян, так і росгвардейцев. Свої обов’язки ми знаємо — не чинити опору представникам влади, виконувати їх законні вимоги. А як йдуть справи з обов’язками співробітників Росгвардии щодо громадян? Адже вони несуть службу по охороні громадського порядку, тобто фактично виконують ті ж функції, що і співробітники поліції. Вони працюють з населенням і тому вимоги до них повинні бути підвищені — такі ж, як і до поліцейських. Служба у Росгвардии не повинна ставати індульгенцією для неблаговидних справ. Якщо співробітники Росгвардии мають право перевіряти документи, проводити огляд громадян, то ж і обов’язки у них повинні бути такі ж, як і в тих же поліцейських патрульно-постової служби?

На що мають право співробітники Росгвардии: розповідає адвокат

Про те, якими насправді правами володіють співробітники ФСВНГ, «Вільна преса» запитала у адвоката Іллі Рейзера.

«СП»: — чи Дійсно співробітники Росгвардии не зобов’язані представлятися на відміну від поліцейських?

— Так, у законі про Федеральну службу військ національної гвардії РФ (Федеральний закон від 3 липня 2016 р. N 226-ФЗ «ПРО війська національної гвардії Російської Федерації») дійсно не прописано, що військовослужбовці Росгвардии зобов’язані представлятися громадянам. Але там же, в пункті 3 статті 10 прописано, що військовослужбовець Росгвардии зобов’язаний повідомляти задерживаемому громадянину підстави для затримання. І затримувати співробітник Росгвардии має право в чітко окреслених законом випадках. Наприклад, якщо особа підозрюється у вчиненні злочину, або перебуває в розшуку, або порушує правила комендантської години. Є і ще один нюанс — в Росгвардии, як ми знаємо, є військовослужбовці — це колишні Внутрішні війська МВС, а є працівники — це позавідомча охорона і ряд інших структур, переведених у ФСВНГ з МВС. Так ось співробітники Росгвардии мають спеціальні звання поліції — «майор поліції», «сержант поліції». Ось і питання, чому на них в такому випадку не поширюється закон про поліції? А якщо це не поліція, чому у них поліцейські спецзвання?

«СП»: — Якими наслідками на практиці це загрожує, як може порушувати права громадян?

— Права громадян порушуються самим фактом порушень при затриманні або навіть перевірці документів. Росгвардия — військова структура, а значить і куди більш закрита, ніж поліція. Але якщо ця структура має повноваження по роботі «на вулиці», з цивільним населенням, то вона повинна мати і більшу прозорість у своїх діях. Тим більше, що якщо немає воєнного або надзвичайного стану, то які підстави у військовослужбовців ФСВНГ перевіряти документи у громадян, ще й не представляючись.

«СП»: — чи Не йде врозріз з Конституцією РФ вимога пред’явити свій смартфон і вивчення його вмісту? Це ж приватне життя людини.

— Так, це порушення недоторканності приватного життя. Що таке смартфон? Там зберігається сама різна інформація, — наприклад, листування особистого характеру, в тому числі між подружжям, нареченим і нареченою, коханцями. Можуть зберігатися якісь фотографії. І природно, що якщо людина нічого не порушував, немає підстав підозрювати його в скоєнні злочину, то немає ні морального, ні юридичного права вивчати файли в його смартфоні.

«СП»: — чи Потрібні якісь зміни в законодавстві для подолання ситуації, що склалася?

— Безумовно. Перш за все, необхідно привести у відповідність закони про ФСВНГ і поліції. Якщо співробітники ФСВНГ працюють «на вулиці» і виконують поліцейські функції, тобто охороняють громадський порядок, патрулюють, перевіряють документи, тоді і вимоги до них повинні пред’являтися такі ж, як і до співробітників поліції. Тільки так можна захистити цивільні права і свободи.