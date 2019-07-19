Сервісний центр відкрила у Польщі Tesla

19 липня Tesla відкрила свій перший сервісний центр у столиці Польщі, завдяки чому офіційний сервіс став для українців в два рази ближче (другий найближчий сервісний центр знаходиться у Берліні)

Про це повідомляє Еспресо TV з посиланням на AIN.ua.

Для українців це хороша новина ще й тому, що, ймовірно, наступний сервісний центр Tesla з’явиться в нашій країні. Адже, як зазначив співзасновник Tesla Club Ukraine і сервісу Go To-U Назар Шимона-Давида, в Україні більше Tesla-користувачів, аніж у Польщі.

Так, за даними реєстру МВС, зараз у нашій країні зареєстровано понад 800 електрокарів Tesla.

Також за словами співзасновника Tesla Club Ukraine, новий запуск значно допоможе автовласникам.

“Тепер офіційний сервіс в два рази ближче – їхати можна в Варшаву, а не Берлін. Послуги надають ті ж самі. При цьому, якби не розвиток інфраструктури “від центру”, то сервіс варто було б спочатку відкрити в Україні. У нас більше Tesla-користувачів, ніж у Польщі”, – зазначив він.

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І додав, що “зате тепер можна з упевненістю сказати – наступний сервіс буде в Україні”.

Поки що в Україні офіційного сервісу або зарядних точок Tesla немає. Але на мапі компанії з 2014 року вказані два Supercharger за маршрутом Київ-Львів, а сам Ілон Маск недавно підтвердив їх швидку установку.

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