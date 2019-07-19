Зростання ВВП РФ не виправдовує надій: нас обходить навіть Індонезія

Економіка Росії показала, що в найближчій перспективі зростати не збирається. Такий висновок резонно зробити з доповіді «Картина ділової активності» за липень 2019 року, який представило Мінекономіки.

За підсумками другого кварталу ВВП РФ виріс на 0,8%, йдеться в документі. У першому кварталі економічне зростання склало 0,5%, за підсумками півріччя — 0,7%. При цьому основний внесок у приріст ВВП у другому кварталі внесла промисловість. Вклади інших базових галузей — торгівля, будівництво, транспорт — околонулевые. Це свідчить про низький рівень попиту в економіці, зазначає міністерство.

Слабкість попиту також підтверджує різке уповільнення інфляції (до 4,5% у річному вираженні до 15 липня), зниження кількості вакансій на ринку праці і падіння обсягів імпорту.

Зауважимо, що дані Мінекономіки краще очікувань аналітиків. Так, у Російському фонді прямих інвестицій вважали, що ВВП у другому кварталі може зрости не менш ніж на 0,5%. А випереджаючий індикатор Capital Economics виявляв лише 0,2% зростання економіки РФ у другому кварталі. Тому, не виключено, — десь Мінекономіки лукаво «пограло з цифрами».

Так, за оцінкою відомства, основний внесок у поліпшення динаміки ВВП в червні внесло прискорення зростання промислового виробництва — до 3,3% рік до року. Це дані Росстату.

Ось як пояснили це зростання в самому статистичному відомстві: «останнім часом спостерігається збільшення частки обробки в промисловості (у червні — більше 66%), і, як наслідок, її вплив стає більш істотним. Індекс виробництва до відповідного місяця минулого року визначається добутком 12 індексів, обчислених до попереднього місяця. В цих умовах загальний індекс не є усередненим значенням з індексів видобувних, обробних виробництв, забезпечення електричною енергією, газом і пором, водопостачання, водовідведення, організації збору та утилізації відходів».

Аналітики зробили з цього два виведення:

— Росстат вважає галузеві індекси і загальний індекс в різних методиках;

— чим швидше зростає галузь (точніше — ціни в ній), тим більшим стає її вага в загальному індексі промвиробництва.

Навіщо це робиться — в цілому зрозуміло. У лютому, нагадаємо, статистичне відомство повідомило про рекордне зростання ВВП за шість років. Згідно з новою оцінкою, в 2018 році економіка РФ зросла на 2,3% проти 1,6% роком раніше. Це максимальне значення з «докрымского» 2012 року.

Рекордне зростання ВВП, на думку аналітиків, був однозначно пов’язаний із заміною керівництва Росстату. Колишній глава відомства Олександр Сурінов — нарахував, що темпи зростання ВВП в 2018 році склали лише 1,7%, інфляція прискорилася до 4,2%, а реальні доходи громадян пішли в мінус в річному вираженні. Між тим, президент Володимир Путін на великій прес-конференції ясно висловився: за підсумками 2018 року доходи повинні зрости на 0,5%.

Статистичне напрямок вирішено було зміцнити і прем’єр Дмитро Медведєв відправив Сурінова у відставку. На його місце призначили Павла Малкова, який раніше очолював департамент держуправління Мінекономіки. І ось тепер Мінекономіки і Росстат, можна сказати, в одній упряжці. І вдвох, мабуть, намагаються розігнати темпи ВВП до рівня, необхідного для входження Росії в п’ятірку найбільших економік світу. Цю задачу Путін поставив ще в 2014 році. І не скасував досі.

Але, схоже, стагнацію у нас не в силах перекреслити навіть найвитонченіші статистичними методики.

— Щоб Росії бути в п’ятірці економік, потрібно наздогнати Німеччину, додавши до нашого ВВП хоча б півтрильйона доларів, — зазначає провідний експерт Центру політичних технологій Микита Масленніков. — Це напружено, хоча в принципі можливо. Але тільки при темпах зростання від 3,5% ВВП на рік і вище.

Крім того, треба мати на увазі, що інші економіки, що розвиваються, зростають темпами набагато більшими. Скажімо, нас підтискає швидкозростаюча — під 5,5% ВВП — економіка Індонезії. Ця країна цілком може змагатися з Росією за п’яте місце в рейтингу найбільших економік. Виходить, ми зможемо вийти на п’яте місце, тільки якщо Німеччина в найближчі роки буде рости з нульовими темпами, а країни, що розвиваються економіки різко пригальмують.

Але все ж для Росії важливіше, на мій погляд, вийти за динамікою реальних доходів населення з негативної зони. Це можливо тільки при зростанні ВВП на 2-2,5% в рік. Саме це, я вважаю, повинно бути найближчою метою Кабміну: добробут власних громадян, а не міфічний топ-5.

«СП»: — Наскільки адекватні цифри Мінекономіки з другого кварталу?

— Цілком адекватні. Вони показують, що економіка РФ в стані стагнації. Хоча всі розуміють: для нас стійкі темпи зростання близько 1% – це скорочення російських позицій у світовому господарстві.

Цифри Мінекономіки також показують, що реально наявні доходи населення за півріччя знизилися на 1,3%. А реальна заробітна плата, нехай і показала зростання, але вкрай незначний — 1,8%.

З одного боку, озвучені темпи зростання ВВП — це попередня робоча оцінка Мінекономіки. Але з іншого — це оцінка за півріччя. Тобто — досить репрезентативна. І вона показує якісний стан економіки — те, що ми йдемо нижче свого потенціалу.

«СП»: — І який наш реальний потенціал?

— Потенціал — це максимальні темпи зростання при заданих структурних обмеженнях. Раніше він оцінювався в 1,5−2%, тепер — в 1-1,5%.

«СП»: — Росстат нещодавно заявив, що у нас зросла промисловість. Звідки взявся зростання?

— Статистичне відомство, дійсно, вважає галузеві індекси за однією методикою, а сукупний — з іншого. При цьому залишається незрозумілим, за якою методикою визначається «вага» галузей. Можливо, це залежить від динаміки оптових цін — і означає щомісячні коливання.

Словом, показники по динаміці промислового виробництва і справді викликають сумніви. Якщо порахувати їх коректно, за єдиною методикою, результат явно буде нижче заявлених 3,3% – максимум 2,8−2,9%. Тобто, з умовою сезонного очищення, навряд чи перевищать 1,1% в рік.

Причому, якщо перерахувати по товарах-представниках (300 позицій, що визначають до 85% промислового виробництва в країні) зростання взагалі немає. Наприклад, виробництво автомобілів і двигунів внутрішнього згоряння скорочується.

«СП»: — тобто, із зростанням промислового випуску нам збрехали?

— Не зовсім так. Цифри, які наводить Росстат, можна пояснити виконанням великих державних замовлень (наприклад, по продукції військового призначення. Грубо кажучи, ми збільшили оборонне замовлення — і отримали зростання в промисловості. Але якщо це замовлення прибрати — вийде, що і промисловість в стагнації.

«СП»: — Промисловість здатна розігнати зростання ВВП в цілому?

— Частка праці у ВВП Росії — всього 20%. Тому навіть якщо у вас зросла до небес промвиробництво — як розповідає Росстат — це не зробить сильного впливу на загальний ріст економіки.

В реальності ситуація виглядає так. Ми не падаємо, але у економіки Росії немає і темпів, які ми самі собі встановили. Якщо становище не зміниться, закінчимо 2019 рік з приростом ВВП всього на 1%. Це в кращому випадку.