Загибель співробітника АП Порошенка: результати експертизи

Експертизи свідчать, що смерть співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого у 2019 році настала не в результаті тілесних ушкоджень.

Пряма мова: “В межах слідства експерти провели судово-медичну та токсикологічну експертизи. Згідно з їх висновками, тілесні ушкодження, зафіксовані на тілі загиблого, мають ознаки легкого тілесного ушкодження, що спричиняє короткочасний розлад здоров’я. Ушкодження були завдані потерпілому приблизно за годину до настання його смерті та не мають причинно-наслідкового зв’язку із його смертю.

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Зважаючи на те, що результати проведених експертиз не надали вичерпних відповідей на питання щодо обставин загибелі цього чоловіка, у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення додаткової токсикологічної експертизи“.

Деталі: Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу на 46-річного співробітника АП, тіло якого зі слідами тілесних ушкоджень 14 березня 2019 року було знайдено біля гаражів на вулиці Багговутівській.

Історія питання:

Тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого знайшли рано вранці 14 березня 2019 року у Шевченківському районі Києва.

У Бухтатого виявили перелом кісток носа, однак попередньою причиною смерті було названо хворобу серця.

За даними слідства, перед смертю двоє осіб вчинили на нього напад з метою пограбування.

Одного із нападників (25-річного громадянина Республіки Вірменія) невдовзі було затримано та оголошено йому про підозру за ч. 2 ст. 187 КК (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу).

У підозрюваного вилучили речовий доказ – мобільний телефон потерпілого. Він перебуває під вартою.

Джерело – Українська правда

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