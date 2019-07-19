У Нідерландах своє 114-річчя святкує найстаріша жінка країни

У Нідерландах своє 114 років святкує найстарша жінка країни Гєєйрчьї Кьойнчес.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.
“Найстарішій жительці Нідерландів сьогодні виповнилося 114 років”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Кьойнчес стала найстарішою жінкою Нідерландів з 2015 року, коли померла старожилка Неллі де Фріс-Ламмерц.
Поінформовано, що усе своє життя Кьойнчес проживає в нідерландському місті Горинхем. Жінка ніколи не була заміжня. За професією вона швачка.
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Нагадаємо, що 22 квітня 2018 року у віці 117 років померла найстарша жінка на Землі – японка Набі Тадзіма.
Фото: GEMEENTE GORINCHEM
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