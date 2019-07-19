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Закон про примусову хімічну кастрацію ґвалтівників неповнолітніх підписав Парубій

19.07.2019

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості (№6449).

Про це розповідає Громадське радіо з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ повернуто з підписом голови ВР. Далі закон передається для підписання президенту.

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Нагадаємо, що 11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому як закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості» (№6449). Законом посилюється відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх осіб шляхом внесення змін Кримінального кодексу України. У ККУ запроваджується нова стаття 59 -1 «Примусова хімічна кастрація».

 

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