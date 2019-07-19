5 страшних моментів місії «Аполлон-11» при висадці на Місяць

Коли пил осів в районі “Моря спокою” після приземлення місячного модуля “Аполлон-11”, голос командира Ніла Армстронга прозвучав по радіо в Центрі управління польотами, пів мільйона кілометрів від Землі: “Х’юстон, ‘База Спокою’ тут. ‘Орел’ сіл”.

Напруга на Землі було колосальним: «Роджер, Твен… Спокій. Ми вас чуємо. Ми тут всі мало не посивіли. Велике спасибі», — насилу вимовив Чарльз Дьюк, оператор зв’язку з екіпажем космічного корабля, Нілу Армстронгу, який з пілотом Едвіном Олдріном стали першими астронавтами, благополучно приземлившимися на Місяць».

Цей історичний діалог 20 липня 1969 року ознаменував початок безпечних польотів на поверхню Місяця, але безліч астронавтів НАСА все ще стикалося з погрозами під час наземних операцій.

Приземлилися не туди

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Після прибуття на місячну орбіту і подальшого відділення від командного модуля для приземлень, Армстронг і Олдрін не здогадувалися про те, що їхні плани висадки на Місяць було змінено з-за неврахованого ефекту ньютонівської фізики.

Приблизно за 9 хвилин до приземлення Армстронг зрозумів, що вони пролетять над посадковою площадкою. До того ж, з’явилася ще одна не менш небезпечна проблема: корабель спалював більше палива, ніж вони розраховували.

З рештою на 30 секунд палива в баку, Армстронг м’яко направив «Орла» на імпровізовану посадочну площадку, яка згодом стала Базою Спокою» — першим (тимчасовим) людським форпостом на Місяці.

Вибух після посадки?

Після того, як астронавти виконали свої завдання, з’явилася ще одна непередбачена небезпека. Датчики виявляли підвищення тиску в паливній магістралі садивного двигуна. Це означало тільки одне: лід накопичувався в лінії, закупорюючи її, і резервний пар палива нагрівався гарячим двигуном.

«Ми всі відчували, що наслідки вибуху, навіть від невеликої кількості палива, були малоймовірні», — писав інженер – і «батько місячного модуля» Томас Дж. Келлі у своїй книзі «Місячний корабель».

Однак, перш ніж екстрені інструкції були передані Армстронгу і Олдрину, крижана пробка відтанула, газ був випущений, і проблема вирішилася сама собою.

Небезпеки місячного пилу

Хоча попередні роботизовані місії, такі як ровер «Surveyor», були призначені для вивчення місячної поверхні для планування подальших місій «Аполлон», тільки коли пил «маленького кроку» Армстронга перетворилася в сірий порошок, НАСА були впевнені, що поверхня Місяця була безпечна для астронавтів.

Місяць формувалася протягом мільярдів років під впливом метеоритів, але на супутнику Землі відсутні процеси, які б розмивали найдрібніші частинки пилу. Астронавти «Аполлона» порахували абразивну пил більш ніж неприємною.

«Всі астронавти скаржилися на проблеми з пилом», — розповідав Брайан О ‘ Брайен, професор Університету Райса з 1963 по 1968 роки, який проводив експерименти з радіацією і пилом для місій «Аполлон». «Ходьба астронавта або рух ровера здіймали куряву. Тому вона активно поширювалась і прилипала до всього, тому що на Місяці немає атмосфери».

Інопланетні інфекції?

У 1969 році лише кілька роверів побували на поверхні Місяця. І хоча вони підтвердили, що поверхня Місяця була скелястій, курній, вкрита кратерами і позбавленою складних форм життя, необхідно було прийняти деякі запобіжні заходи для можливого зараження чужорідними мікробами.

Як тільки 24 липня при поверненні додому капсула потрапила в Тихий океан, троє астронавтів були переведені в мобільний карантинний центр, всередині якого вони були доставлені в Місячну лабораторії НАСА в Космічному центрі Джонсона, де їх обстежили на можливі інопланетні інфекції. 10 серпня 1969 року Армстронг, Олдрін і Коллінз покинули карантин здоровими і щасливими.

А що було б, якби місія провалилася?

На щастя, найстрашніший результат приземлення «Аполлона-11» насправді не відбувся. Мова, підготовлена для тодішнього президента Річарда Ніксона у разі провалу місії, була оприлюднена 30 років потому, в якій докладно описувалося заяву Білого Дому у відповідь на потенційну катастрофу.

Текст закінчувався на позитивній ноті: «Кожна людина, яка дивиться на Місяць, буде знати, що є куточок іншого світу, який завжди буде належати людству».

Хочете дізнатися більше? Discovery Channel розповість про амбітну місії «Аполлон-11» у всіх деталях у двогодинному телевізійному фільмі «Аполлон: знайдені відео», прем’єра якого відбудеться 21 липня о 23:00.