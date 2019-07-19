Орбітальний космічний літак розробляє КБ “Південне”

У ДП “Конструкторське бюро “Південне” ім. Янгеля” (КБП, Дніпро) розробляють орбітальний космічний літак для забезпечення багаторазової доставки на низькі навколоземні орбіти і повернення з орбіт різних вантажів і космонавтів, повідомляється на сайті підприємства. Про це розповідає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, серед інших перспективних напрямів – багатоцільовий транспортний космічний модуль, що розробляється для розв’язання завдань орбітального сервісного обслуговування клієнтських супутників (орбітальна інспекція, переведення в задані орбітальні позиції, підтримка в заданих орбітальних позиціях, довиведення на цільові орбіти в разі виведення на нерозрахункові орбіти, переведення КА, які відпрацювали, на орбіту захоронення).

КБП також зазначає, що, використовуючи набутий досвід і сучасні технології, бюро продовжує розробку супутників дистанційного зондування Землі для оглядового, детального і наддетального оптичного спостереження: “Січ-2-1”, “Січ-2М” і Sat4EO, а також супутників наукового і технологічного призначення “Мікросат” і CubeSat, GS-1 і “Аерозоль-UA”.

ДП “КБ “Південне” – основний науковий центр України, який володіє передовими космічними технологіями, відомий у світі розробник ракетно-космічної техніки. Сьогодні КБП постачає на експорт більш як 80% продукції та послуг, серед основних партнерів – США та країни ЄС.

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