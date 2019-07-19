Перший дозвіл на будівництво газогону з Норвегії в Польщу видала Данія

Проект Baltic Pipe, який буде транспортувати газ у Польщу з Норвегії через Данію, отримав перше дозвіл агентства з охорони навколишнього середовища Данії. Про це розповідає ZN.UA.

Данське агентство з охорони навколишнього середовища видало дозвіл на будівництво виходу газопроводу на сушу на східному узбережжі Данії. Регулятор прийняв рішення 12 липня.

Тепер данський газотранспортний оператор Energinet може перейти до наступного етапу – отримання дозволів від 13 муніципалітетів по сухопутній трасі магістралі. Газопроводу також потрібно схвалення від Данського енергетичного агентства щодо морської ділянки в данських водах.

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Нагадаємо, що Baltic Pipe – це газогін, який з’єднає газові системи в Норвегії, Данії та Польщі. Проект був ініційований 20 років тому, здійснюється у співпраці між оператором данської національної системи передачі електроенергії та природного газу Energinet і польською компанією Gaz-System. У січні цього року був схвалений новий грант ЄС у 215 млн євро на додаток до виділених раніше 51,8 млн євро.

Данія відмовляється надавати дозвіл на будівництво газопроводу “Північний потік-2” на своїй території

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