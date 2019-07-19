Зеленський: після формування більшості у новій ВР з’явиться кандидатура нового генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський анонсував внесення кандидатури нового генерального прокурора вже після формування більшості в новообраному парламенті.

“Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості в новому парламенті з’явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів”, – сказав Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл Китаю, повідомила прес-служба глави держави.

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За словами президента, потрібно зробити все можливе для захисту бізнесу від тиску правоохоронних органів.

Генерального прокурора України призначає на посаду і звільняє президент України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що передбачає у результаті його відставку з посади.

З травня 2016 року цю посаду обіймає Юрій Луценко.

11 червня у Верховній Раді зареєстровано проект постанови (№10380) про надання згоди парламенту на звільнення Луценка з посади генпрокурора України. Станом на 1 липня президент визначив документ як невідкладний.

Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка пояснив ініціювання звільнення генпрокурора: “Є юридична позиція, пов’язана з тим, що, незважаючи на зміни до закону про прокуратуру щодо того, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру свідчать про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути лише людина, яка має юридичну освіту”.

Джерело – interfax

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