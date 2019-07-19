Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці

Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п’ятницю британський комерційний танкер, який прямував Ормузькою протокою.

У Тегерані це пояснили начебто порушеннями правил судноплавства, повідомляє ukrinform з посиланням на CNN.

“Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що захопив британський танкер, який “порушив міжнародні правила”, – зазначається в повідомлені з посиланням на іранські державні медіа.

При цьому уточнюється, що йдеться про танкер Stena Impero, з яким власник судна втратив зв’язок.

“Компанія Stena Bulk та Northern Marine Management можуть підтвердити, що приблизно о 16.00 (за британським часом) 19 липня судно Stena Impero, зареєстроване у Великій Британії, зазнало переслідувань з боку невідомих малих кораблів і гелікоптера під час проходу Ормузькою протокою в міжнародних водах”, – ідеться в заяві компанії-власниці судна, яка перебуває у тісному контакті з органами державної влади Великої Британії.

Поки що контакту з екіпажем Stena Impero встановити не вдається.