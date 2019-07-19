ЦВК скасувала реєстрацію опоблоківця з 9 паспортами та кримінальним минулим

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Дмитра Торнера, передає Укрінформ з посиланням на відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

“ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Торнера”, – йдеться у повідомленні.

У Комісії нагадали, що постановою ЦВК від 20 червня № 1103 було зареєстровано кандидатів у нардепи, включених до виборчого списку політпартії “Опозиційна платформа — за життя”, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, зокрема Торнера, 28 серпня 1980 року народження, включеного до виборчого списку під № 44.

“12 липня 2019 року компетентними органами Комісію було повідомлено про можливе незаконне оформлення кандидатом у народні депутати України Торнером Д.Г. низки паспортних документів, що може свідчити про його незаконне перебування у громадянстві України”, – додали у ЦВК.

Так, на листи ЦВК від 17 липня 2019 року та від 18 липня 2019 року щодо підстав документування паспортами громадянина України та наявності підстав набуття громадянства України Торнером (Мальченком, Грозним) Дмітрієм (Дмитром) Григоровичем надійшла відповідь ДМС України, в якій було зазначено, що за результатами службових перевірок підстав оформлення низки паспортів громадянина України ці документи визнано такими, які оформлені з порушенням вимог законодавства та відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України є недійсними і підлягають вилученню та знищенню.

“Із заявою про набуття громадянства України в установленому порядку Торнер (Мальченко, Грозний) Дмітрій Григорович до Державної міграційної служби України не звертався”, – уточнили у ЦВК.