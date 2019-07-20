Сьогодні – “день тиші” перед виборами в Раду

В Україні 20 липня настав “день тиші” перед голосуванням на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться у неділю, 21 липня.

Згідно з виборчим законодавством, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем ​​виборів.

У частині 3 статті 57 закону про вибори народних депутатів України зазначено, що передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.

Також забороняється проведення масових акцій від імені партій і кандидатів у депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів, публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

При цьому дозволяється поширення інформації безпосередньо про саме проведення виборів, заклики прийняти в них участь, роз’яснення законодавчих норм і порядку голосування.

Нагадаємо, виборча кампанія до Верховної Ради стартувала 24 травня, наступного дня після публікації указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення позачергових виборів на 21 липня.

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