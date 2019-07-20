Боротьба за життя: російські нафтові магнати продовжують воювати

У мережі повідомили нові подробиці про війну керівників найбільших російських нафтових компаній.

Про це повідомляє Telegram-канал «Футляр від віолончелі».

«У Литві попросив притулок обвинувачений у справі про брудну нафти на $ 2,5 млрд директор« Самаратранснефть-Терміналу »Роман Ружечко.

Глава державної «Транснефти» Микола Токарев і керівник державної «Роснефти» Ігор Сєчін зараз витрачають мільйони доларів, щоб вибрати правильних винних в аварії. Токарев оплатив матеріали про палац Сечіна під Москвою (проект «Дупа»). Сечин, на думку Токарєва, замовив викриття «Транснефти» в Deutsche Welle і Reuters. Мета Сечіна – звільнити старезного Токарєва і поставити на його місце свою людину », – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, про проблеми з експортом забрудненої нафти з Росії стало відомо в кінці квітня після пошкоджень на білоруському заводі з переробки нафти. Після цього прокачування по російському трубопроводу призупинили сама Білорусь і ряд європейських держав, поставки також припинилися в російському порту Усть-Луг. Їх вдалося відновити тільки до червня. Експерти оцінювали втрати російських компаній в 50 млн доларів.