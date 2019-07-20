Вибори в Раду: в Україні настав день тиші

Завтра, 21 липня, відбудуться дострокові вибори у Верховну Раду

Сьогодні, 20 липня, в Україні настав день тиші перед достроковими виборами у Верховну Раду.

Згідно ч. 3. ст. 57 закону про вибори народних депутатів Украиныпредвыборная агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.

Заборонено проводити масові акції від імені партій і кандидатів (пікети, збори, мітинги, походи, демонстрації). Під час проведення концертів, вистав, спортивних змагань, показів фільмів і телепередач забороняється публічно оголошувати про підтримку цих заходів партіями чи окремими кандидатами, а також не можна оприлюднювати результати соцопитувань.

За порушення правил дня тиші передбачена адміністративна відповідальність. Штраф для звичайних громадян — 510-850 грн, посадових осіб — 850-1360 грн.