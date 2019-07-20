Інсайдери спростували новину про заручини Кара Делевінь і Ешлі Бенсон

Ешлі Бенсон і Кара Делевінь

Звістка про заручини 26-річної Кари Делевінь і 29-річної Ешлі Бенсон виявилася передчасною. Анонімні джерела з оточення пари запевнили журналістів, що британська модель і актриса не заручені, але і розлучатися не збираються.

У червні Кара і Ешлі відзначили першу річницю своїх відносин. Джерело з їх оточення повідомив, що Бенсон продала свій будинок в Лос-Анджелесі і переїхала до Делевінь.

Вони шалено закохані. Всі їх друзі відмінно ладнають один з одним. Кара і Ешлі щасливі,— розповів інсайдер.

У мережі стали обговорювати ймовірну заручини пари, коли на безіменних пальцях Делевінь і Бенсон з’явилися однакові обручки. Інтернет-користувачі розгледіли прикраси на знімках з відпочинку знаменитостей в Сен-Тропе. На початку червня Кара і Ешлі підтвердили у соцмережі свій роман, а через кілька днів вперше з’явилися разом на публіці.

Кара Делевінь