Двоє бійців 24-ї ОМБР загинули на Донбасі

У п’ятницю, 19 липня, в результаті снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинули двоє військовослужбовців 24-ОМБР імені Короля Данила.

“19 липня під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажа від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Один з військовослужбовців був евакуйований з місця обстрілу, отримав домедичну допомогу і був доставлений в найближчу районну лікарню, де від отриманого поранення помер. Другий військовослужбовець отримав кульове поранення в бік і руку, намагаючись врятувати бойового побратима і винести його на носилках із зони обстрілу. Від ураження ворожою кулею він загинув на місці”, – повідомляє прес-центр ООС.

Імена загиблих бійців не вказуються.