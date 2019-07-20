Слідами Медведчука: одіозний режисер попросив Путіна хрестити його 22-річну доньку

Одіозний американський режисер Олівер Стоун попросив президента Росії Володимира Путіна стати хрещеним батьком його 22-річної доньки.

Таку пропозицію він озвучив під час інтерв’ю з главою РФ, яке було оприлюднено прес-службою Кремля 19 липня.

Путін розповів Стоуну, що український політик, голова політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктор Медведчук, із яким він добре знайомий, попросив його взяти участь у хрещенні доньки.

“У нашій православній традиції відмовлятися не можна”, – пояснив Путін і додав, що “бути хрещеним батьком завжди велика честь”.

“У такому випадку я попросив би вас стати хрещеним батьком моєї дочки”, – сказав на це Стоун.

Путін запитав, чи хоче дівчина бути православною. “Ми зробимо її”, – запевнив Стоун.

“Але треба її запитати”, – відповів Путін. Режисер сказав, що його дочка віруюча, вихована в християнській традиції і хрещення можливе, “якщо тільки вона буде перебувати в церкві”.

Також Стоун поцікавився у президента РФ, якій кількості дітей він є хрещеним. Путін не став називати число, сказавши, що їх одиниці.

Відзначимо, Стоун є режисером скандального фільму “Нерозказана історія України” (Revealing Ukraine).

У стрічці нібито розповідається історія України з 2003 року, де війна з РФ на Донбасі називається “громадянської”, а самого Медведчука величають “лідером опозиції”. Росія зображена не як країна-агресор. Режисер дотримується виключно російської версії подій в Україні з 2014 року.

Нагадуємо, президент Росії Володимир Путін і глава політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук стали кумами з ініціативи дружини українського політика Оксани Марченко. Російський лідер став хрещеним батьком дочки українця в 2004 році.

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