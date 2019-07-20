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Недалеко від узбережжя Ірландії вперше в історії помічена акула-молот

20.07.2019

У 160 кілометрах на північний захід від узбережжя Ірландії, в британських водах, вперше в історії помітили акулу-молот. Її поява на поверхні моря було швидкоплинним, але два морських вчених, які перебувають поблизу, змогли ідентифікувати тварину по унікальному спинному плавнику.

Цей вид зазвичай не зустрічається в морях так далеко на півночі, але експерти вважають, що акула-молот може стати постійним мешканцем британських вод до 2050 року через підвищення температури моря.

Вчені з Морського інституту, що базується у Голуэе (Ірландія), виявили тварину під час обстеження запасів оселедця в районі Кельтського моря.

Експрес-інформація по країні

Ірландія – держава в Північній Європі, що займає більшу частину острова Ірландія.

 

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Столиця – Дублін

Найбільші міста: Дублін, Корк

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 70 280 км2 (117-я в світі)

Населення – 4,83 млн чол. (121-я в світі)

Офіційні мови – ірландська та англійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $250,8 млрд (43-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Великобританією

Акула-молот, довжина якої може досягати 6 метрів, зазвичай мешкає в теплих тропічних водах, таких як Карибський басейн і прибережні води Західної Африки, а влітку мігрує у більш прохолодні моря.

Як акула-молот опинилася в Кельтській море?

Експерти вважають, що самотня акула могла загубитися в океані, але є ймовірність, що тварина попливло далі на північ, ніж зазвичай, із-за підвищення температури води. Поява акули-молота в британських водах може також означати, що в найближчому майбутньому в цьому районі з’явиться і велика біла акула.

Доктора Саймона Боксолл з Інституту океанографії Саутгемптона поява акули в Кельтській море не здивувало. Він вважав це закономірним, оскільки температура води в цьому районі збільшилася на 2,5 C за останні 20 років, дозволивши екзотичних видів подорожувати далі на північ в пошуках їжі.

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Однак це також означає, що місцеві види риб змушені переміщатися далі на північ, оскільки вони втрачають свою звичну холодну середовище проживання.

За словами експертів, на сьогоднішній день в світі не було жодного випадку загибелі людини через акули-молота.

За матеріалами Daily Mail

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