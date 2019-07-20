Український бойовий катер завершив ходові випробування (відео)

У штаті Меріленд завершилися заводські, швартові і ходові випробування катера типу Island (Р-191), який переданий Україні і вже отримав ім’я «Слов’янськ».

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України.

Під час ходових випробувань на борту Р-191 були присутні українські екіпажі катерів типу «Айленд», які зараз проходять десятитижневий курс підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум.

Для українських екіпажів це було перше знайомство з катерами безпосередньо в морі. Вони мали змогу спостерігати за особливостями організації швартових робіт, проведенням маневрених та швидкісних випробувань «Айлендів». Також українські моряки переконалися в ефективності нового встановленого обладнання та стабільній роботі головних систем.

Патрульний катер «Слов’янськ» наразі є основною платформою для підготовки українських військових моряків із двох екіпажів, допоки катер «Старобільськ» (Р-190) не завершить дообладнання та не пройде ходові випробування.