7 кращих місць для серфінгу

Байрон-Бей (Новий Південний Уельс, Австралія)

В одному з найбільш знакових місць для серфінгу в світі, місті Байрон-Бей, є все: тепла вода, хвилі і навіть кілька затонулих кораблів в районі для дайвінгу. Однак будьте пильні: хоча мережі для акул впровадили, одна все ж прослизнула крізь захист в лютому і вкусила людину.

Кілер-Пойнт (Тагазут, Марокко)

На північ від Агадіра знаходиться невелика рибальське село Тагазут, в якій з 1960-х років жили серфери. Кілер-Пойнт, названий на честь косаток, що мешкають у цьому районі, — ідеальне місце для того, щоб зловити хвилю.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Фернанду-ді-Норонья (Бразилія)

Цей невеликий острів на півночі Бразилії знаменитий величезними хвилями і рифами висотою до 4,5 метрів. Бонус: він чистий, на відміну від інших більш відомих пляжів в Бразилії. Подвійний бонус: тут можна організувати дивовижне підводне плавання.

Каррапатейра (Португалія)

На відміну від більш відомого пляжу Прая-ду-Норті в Назаре з хвилями, що досягають висоти 30 метрів, пляжі Каррапатейры зазвичай більш спокійні. До того ж тут менше людей.

Вона Бей (Гаваї, США)

Цей мальовничий пляж на острові Кауаї обожнюють і серфери-професіонали, і аматори.

Клауд 9 (острів Сиаргао, Філіппіни)

Клауд 9 — це назва найвідомішої хвилі, що накочується на острів. Хоча місцеві жителі пропонують уроки серфінгу, з-за сили і величини хвиль і гострих як бритва коралів краще всього довіритися серфінгістам, які вже пройшли ці труднощі.

Тронконес (Герреро, Мексика)

На пляжах цієї колишньої рибальського села круглий рік можна знайти пристойні хвилі всіх розмірів. Для новачків — спокійний серфінг в Playa Troncones, а для людей, які хочуть випробувати труднощі, великі хвилі в Troncones Point.

За матеріалами Newsweek

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