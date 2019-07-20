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7 кращих місць для серфінгу

20.07.2019

Байрон-Бей (Новий Південний Уельс, Австралія)

В одному з найбільш знакових місць для серфінгу в світі, місті Байрон-Бей, є все: тепла вода, хвилі і навіть кілька затонулих кораблів в районі для дайвінгу. Однак будьте пильні: хоча мережі для акул впровадили, одна все ж прослизнула крізь захист в лютому і вкусила людину.

Фото: Shutterstock

Кілер-Пойнт (Тагазут, Марокко)

На північ від Агадіра знаходиться невелика рибальське село Тагазут, в якій з 1960-х років жили серфери. Кілер-Пойнт, названий на честь косаток, що мешкають у цьому районі, — ідеальне місце для того, щоб зловити хвилю.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Фото: Shutterstock

Фернанду-ді-Норонья (Бразилія)

Цей невеликий острів на півночі Бразилії знаменитий величезними хвилями і рифами висотою до 4,5 метрів. Бонус: він чистий, на відміну від інших більш відомих пляжів в Бразилії. Подвійний бонус: тут можна організувати дивовижне підводне плавання.

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Фото: Shutterstock

Каррапатейра (Португалія)

На відміну від більш відомого пляжу Прая-ду-Норті в Назаре з хвилями, що досягають висоти 30 метрів, пляжі Каррапатейры зазвичай більш спокійні. До того ж тут менше людей.

Фото: Shutterstock

Вона Бей (Гаваї, США)

Цей мальовничий пляж на острові Кауаї обожнюють і серфери-професіонали, і аматори.

Фото: Shutterstock

Клауд 9 (острів Сиаргао, Філіппіни)

Клауд 9 — це назва найвідомішої хвилі, що накочується на острів. Хоча місцеві жителі пропонують уроки серфінгу, з-за сили і величини хвиль і гострих як бритва коралів краще всього довіритися серфінгістам, які вже пройшли ці труднощі.

Фото: Shutterstock

Тронконес (Герреро, Мексика)

На пляжах цієї колишньої рибальського села круглий рік можна знайти пристойні хвилі всіх розмірів. Для новачків — спокійний серфінг в Playa Troncones, а для людей, які хочуть випробувати труднощі, великі хвилі в Troncones Point.

Фото: Shutterstock

За матеріалами Newsweek

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