У Києві батькам присудили виплатити понад 100 тисяч гривень за буллінг

Деснянський районний суд Києва виніс рішення, згідно з яким батьки дев’ятикласника школи №259 повинні виплатити побитому їм дитині матеріальну шкоду 2,5 тис. гривень, 100 тис. гривень морального збитку і процесуальні витрати 2 тис. гривень. На наданому суду відео зафіксовано, як неповнолітній обвинувачений побив однокласника, в результаті чого останній отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Про це стало відомо з вироку Деснянського суду Києва від 9 липня 2019 року.

На відео з матеріалів справи зафіксовано, як 25 січня 2019 року обвинувачений підліток на стадіоні київської школи №259 по пр. Маяковського, 21-Г зустрівся з однокласником, з яким у них був давній конфлікт. Обвинувачений завдав кулаками близько двох десятків ударів, в результаті потерпілий отримав: закриту черепно-мозкову травму, втиснутий перелом передньої стінки лобової пазухи зліва зі зміщенням уламків, струс головного мозку, підшкірні крововиливи лобної ділянки зліва. Такі ушкодження відносяться до середнього ступеня тяжкості, і спричинили тривалий розлад здоров’я на строк більше 21 дня.

Обвинувачений визнав себе винним, йому винесли вирок у вигляді одного року позбавлення волі умовно.

Нагадаємо, що з початку 2019 року в Києві зафіксовано 22 повідомлення про буллінг в школах. У 10 випадках за даними фактами було складено адмінпротоколи, ще в 12 випадках інформація не була підтверджена.

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