Медики назвали напої, які підтримують здоров’я серця

Медики часто рекомендують людям що мають проблеми з серцем, уникати вживання напоїв з кофеїном.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Дослідники з Австралії з’ясували: випивати до трьох чашок чаю або кави на день безпечно. Крім того, ці напої захищають від аритмії і інсульту. Вчені проаналізували дані декількох досліджень.

Дослідження за участю 228 465 чоловік показало, що у людей, які регулярно п’ють каву, ймовірність миготливої ​​аритмії була знижена на 6%. А в ході дослідження за участю 115 993 добровольців було встановлено: кава зменшувала ризик аритмії на 13%. Ще в одному дослідженні взяли участь 103 людини. Виявилося, що у людей, які отримували в середньому 353 міліграма кофеїну на день, нормалізувався серцевий ритм і зазначалося менше його істотних порушень.

Правда, згідно з даними двох інших досліджень, вживання 9-10 чашок кави на день пов’язане з шлуночкової аритмією. Також дослідники виявили: люди з хворобами серця, які випивають 2 енергетика на день або більше, нерідко скаржилися на прискорене серцебиття.

Вчені дійшли до висновку, що людям з аритмією можна вживати до 300 міліграмів кофеїну на день. В одній чашці кави міститься близько 95 міліграмів кофеїну. За словами фахівців, кофеїн є стимулятором центральної нервової системи. Він блокує дію аденозину – хімічної сполуки, яка викликає миготливу аритмію.

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