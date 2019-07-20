Головний «банківський» слідчий Москви звільнилася після арешту колеги з ФСБ

Керівник «банківського» відділу Головного слідчого управління МВДМосквы майор Поліна Ципіна звільнилася після арешту колеги з ФСБ. Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на три джерела в правоохоронних органах.

Майор добровільна залишила займану посаду через деякий час після арешту Кирила Черкалина, очолював «банківський» відділ Управління «К» ФСБ Росії, а також двох полковників ФСБ у відставці.

Ципіна керувала керувала відділом з 2015 року, в її підпорядкуванні знаходилося близько 20 співробітників. У віданні відділу — розслідування організованої злочинної діяльності в кредитно-фінансовому секторі і сфері високих технологій.

4 липня начальник 2-го відділу управління контррозвідувального забезпечення фінансової кредитної галузі ФСБ Росії полковнику Кирилу Черкалину поставили нову статтю «Шахрайство». Справа чекіста було передано з Головного військового слідчого управління СКР в центральний апарат відомства. Воно з’єднане в одне провадження зі справою про шахрайство двох інших полковників ФСБ Андрія Васильєва та Дмитра Фролова.

Кирило Черкалін — випускник Академії ФСБ — був затриманий у квітні за підозрою в розкраданні 490 мільйонів рублів. Разом з ним були арештовані товариші по службі Васильєв і Фролов. У результаті обшуків у їхніх квартирах була знайдена готівку в рублях, доларах і євро. Загальний розмір вилучених грошових коштів еквівалентний 12 мільярдів рублів.

Черкалін також звинувачується в отриманні хабара в розмірі 850 тисяч доларів за заступництво однієї з комерційних фірм в період з 2013 по 2015 рік.