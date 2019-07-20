Названо імена українських бійців, убитих снайпером на Донбасі

Від кулі снайпера бойовиків на Донбасі загинули 31-річний солдат Роман Джерелейко і 33-річний старшина Олександр Бардалим.

Про це йдеться у заяві прес-служби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила в Facebook.

Як зазначається, Джерелейка було поранено снайпером під час інженерного обладнання позицій. Після отримання поранення йому було вчасно надано кваліфіковано медичну допомогу. Згодом на позицію прибули командир роти та командир взводу старшина Бардалим, які особисто почали здійснювати евакуацію пораненого Джерелейка.

“За 15 метрів від позиції, під час закріплення тяжкопораненого на ношах, ворог поцілив вдруге – цього разу в командира взводу, старшину Бардалима Олександра Володимировича. Характер поранення був несумісним з життям і протягом хвилини часу Сашко помер на руках свого командира роти”, – йдеться у заяві.

Попри поновлений обстріл бійцям вдалося евакуювати тяжкопораненого Джерелейка з поля бою.

“Медики робили усе можливе, щоб врятувати бійця, але, на жаль, велика крововтрата та характер поранення не дали йому шансів на життя і у міській лікарні м. Курахове він помер”, – повідомили у бригаді.

Солдат Джерелейко народився 04 листопада 1988 року. Був родом з міста Волочиськ Хмельницької області. В нього залишились матір, батько, а також син Данило, 2012 року народження.

Старшина Бардалим народився 13 лютого 1986 року у місті Корсунь-Шевченківський, Черкаської області.

“Він був на війні з 2015 року і планував повернутись на якийсь час до своєї сім’ї, яку дуже любив і цінував, щоб відпочити. Проте, не зважаючи на те, що до його звільнення з лав ЗСУ залишалось всього 20 діб, він не замислюючись кинувся рятувати пораненого…як виявилось, ціною власного життя. В нього залишилась дружина та син Денис, 2012 року народження”, – зауважили в ОМБР.