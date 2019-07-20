Лікарі розповіли, яку небезпечну хворобу переносять кліщі

Бабезіоз викликають присутні в кров’яних тільцях паразити. У Швеції вони передаються людям і тваринам через кліщів.

Вчені відзначають, що бабезіоз не викликає висипки, проте хворий може відчувати симптоми, схожі з тими, що виникають при грипі. Перш за все це ломота і підвищена температура, каже фахівець Університету Лунда Христина Перссон.

Симптоми можуть швидко пройти в тому випадку, якщо людина здорова. У той же час паразити можуть залишатися в організмі ще кілька років. При слабкій імунній системі не виключений летальний результат, попереджають медики.

Для захисту від бабезиоза необхідно дотримуватися загальні рекомендації з безпеки: вирушаючи на природу, заправляти штани в чоботи, а після повернення – проводити ретельний огляд, щоб якомога швидше видалити опинилися на тілі кліщів.