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Віра Брежнєва показала свою красуню-маму

20.07.2019

У мережі набирає популярність додаток Faceapp, яке може «зістарити» або «омолодити» людини. Віра Брежнєва не стала використовувати це додаток. Зірка зазначила, що хоче в старості виглядати, як її мама.

«А на цьому фото те, як я хотіла б виглядати в майбутньому. Сподіваюся, так і буде. Це моя улюблена мама… — Написала Віра в соцмережі. — Зараз мамі 67. І найголовніше, чого мені хочеться, щоб у мене був такий стан душі, яке буде в будь-якому віці прикрашати мене з будь-якою кількістю зморшок…», — зазначила артистка.

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