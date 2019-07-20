І знову дощі: кому не пощастить з погодою на вихідних в Україні

У суботу, 20 липня в Україні в цілому без опадів, тільки в західних областях очікуються короткочасні дощі з грозою.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Українського гідрометцентру.

Температура повітря в суботу очікується від 20 градусів в Карпатах до 31 градуса тепла біля узбережжя моря в південних областях.

Вночі очікується від 11 до 16 градусів. Швидкість вітру буде помірною від 3 до 8 метрів в секунду.

У неділю, 21 липня опади очікуються практично по всій території західної України – в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та інших областях регіону дощі днем. Вночі тут без опадів. Температура в західній частині країни – від 26 до 28 градусів тепла.

У той же час на сході України від 27 до 31 градуса, буде ясно, без опадів. У центрі – Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській та прилеглих областях хмарно, але без опадів.