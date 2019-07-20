ДТП: Під Києвом Audi збило на смерть 3 пішоходів (фото, відео)

У ніч на 20 липня близько 22:50 неподалік від села Віта Поштова під Києвом сталася ДТП зі смертельними наслідками. Автомобіль Audi збив чоловіка і двох жінок на ділянці дороги поруч з АЗС WOG. На жаль, жоден з потерпілих не вижив. Попередньо, пішоходи спробували перейти трасу в недозволеному місці.

Про це стало відомо з повідомлення видання “Інформатор”.

За попередніми даними поліцейських, седан Audi їхав з боку Києва, коли перед ним в недозволеному для цього місці спробували перетнути дорогу пішоходи. В результаті водій збив трьох людей, причому чоловік в результаті удару втратив ногу.

На жаль, від отриманих травм і чоловік, і обидві жінки загинули на місці.

Також попередньо, водій Audi був тверезим, оскільки тест на Драгер не дав ніяких результатів. Однак його все одно відвезли в лікарню для більш ретельного тесту.

На місці працювали слідчі, яким і належить з’ясувати обставини ДТП.

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