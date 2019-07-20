У мережі показали яскраву фотожабу на конфлікт Зеленського і Полторака

В інтернеті показали яскраву фотожабу на конфлікт президента України Володимира Зеленського і міністра оборони Степана Полторака, який нібито стався в п’ятницю, 19 липня.

Відповідну картинку розміщено на сторінці “Львівський метрополітен” у Twitter.

Так, Зеленський нібито різко відштовхнув Полторака. Хоча незабаром міністр заявив, що ніякого інциденту не було, в інтернеті продовжують обговорювати скандальне відео, на якому зафіксовано дивний момент.

Варто відзначити, що фотожабу зробили за мотивами фото екс-ватажка ДНР Олександра Захарченка, ліквідованого на Донбасі, з українським військовим, яке було зроблено в 2015 році біля аеропорту Донецька.