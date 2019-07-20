У Китаї знайшли новий вид рідкісних ассамських летяг

Летяг виділяють в окреме підродина родини білячих. Зовні вони схожі на звичайних білок і більшість з них мешкає на деревах. Але, на відміну від білок, у летяг з боків (між передніми і задніми лапами) є шкірна перетинка, патагиум, з допомогою якої вони можуть планувати між деревами. В польоті летяги рулять, натягуючи патагиум і змінюючи положення передніх лап. При цьому хвіст працює як гальмо під час посадки, а також служить для створення підйомної сили під час польоту.

У подсемействе летяг виділяють 50 видів. Більшість з них мешкає в азіатських субтропіках і тропіках. Три види живуть у Північній Америці і один в Сибіру. Одні з найбільш рідкісних летяг — ассамські — мешкають на північному сході Індії (Biswamoyopterus biswasi) і в Лаосі (Biswamoyopterus laoensis). Обидва вони були описані за єдиною особини (в Лаосі її купили на ринку) і відразу потрапили в список зникаючих видів у статусі «знаходяться на межі зникнення».

У 2017 і 2018 році зоологи побачили в провінції Юньнань на південному заході Китаю двох ассамських летяг нового виду. Звірків знайшли у вічнозелених лісах на горі Гаолигун і назвали в честь місця проживання, Biswamoyopterus gaoligongensis. Тварини виявилися досить великими: довжина тіла досягає 44 сантиметрів, довжина хвоста — 52 сантиметрів, вага — 1,4 кілограма. Голова, спина, задня частина лапи, хвіст і патагиум були червоно-коричневого кольору, а живіт і внутрішня сторона патагиума — біло-жовті.

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Дослідники побачили і сфотографували летяг в невеликому ареалі на горі Гаолигун (його площа автори не уточнили), на висоті близько двох тисяч метрів над рівнем моря. Як вважають вчені, популяція B. gaoligongensis невелика. До того ж лісу, де вони мешкають, знаходяться недалеко від людського житла, і, можливо, піддаються антропогенному впливу. Тому, ймовірно, летягам загрожує втрата середовища проживання і браконьєрство.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», зоологи виявили, що білки-летяги світяться в ультрафіолеті.

За матеріалами N +1

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