Проти проросійської влади: в Еритреї відлучили від церкви патріарха

Єпископи Еритрейської православної церкви відлучили свого колишнього і з точки зору багатьох легітимного патріарха Антонія, звинувативши його в єресі. Відлучення сталося після того, як патріарх зняв відеозвернення проти політики держави і церкви, якою зараз керує призначений владою чиновник навіть без сану.

Відлучений патріарх Антоній очолював церкву Еритреї з 2004 року і неодноразово виступав проти політики держави, спрямованої на встановлення повного контролю над православ’ям Еритреї. Він відмовився відлучити від церкви тих, кого наказала влада, і через два роки його змістили і посадили під цілодобовий домашній арешт. З 2007 року був призначений новий патріарх, якого далеко не всі визнали, а з 2015 року пост патріарха і зовсім є вакантним, реально керує церквою Йофтахе Діметрос, що навіть не має сану чиновник, призначений владою, повідомляє Еспресо.TV.

Треба зауважити, що влада Еритреї, як і багато інших авторитарних африканських режимів, послідовно підтримують РФ проти України – ще в 2016 році коли Генасамблея ООН голосувала за визнання Росії окупантом, Еритрея, як і Зімбабве, встали на сторону Кремля, а в 2018 році вони ж голосували проти чергової резолюції ООН по Криму.

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