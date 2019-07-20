Андрій Піонтковський — небезпека Зеленського для України

До Венедиктову ставляться по-різному. Нещодавно з’ясувалося, що валтасары наші іноді доручають довіряють йому делікатні місії. З якою чудовою імперської поблажливістю кинув він трепетно внимавшим йому малоросійським васалам: «Добре. Я розумію. Нехай зателефонує».

Для мене найціннішим у його київській депеші був саморазоблачительный доповідь криворізьких витівників товаришеві з Центру про політтехнологічної стратегії їх приходу до влади: «Мені сказали дуже цікаву фразу. От є партія війни — це Порошенко, є партія капітулянтів — це Медведчук. А ми партія миру. Це їх трактування. Але мені сподобалася розкладка така».

Ще б не сподобалася. Всеблагим вона теж дуже сподобалася.

Ось уже кілька місяців я намагаюся достукатися до свого українського читача про підступну сенсі цієї потрійний розкладки.

Відставимо тему дружно демонізованого кремлівської та зеленської пропагандою Порошенко. Припустимо, що він дійсно виплодок пекла. Але справа ж не в ньому особисто. Протягом п’яти років Порошенко був Президентом України і Верховним Головнокомандувачем. Значить, в зеленської розкладці «Партією війни» є не просто якийсь нехороший чоловік на прізвище Порошенко.

«Партія війни», за визначенням «колективного Зеленського», була Україна, жертва агресії військової наддержави, захопила у неї частину території і не приховувала своєї мети по-братськи розчленувати і знищити Україну як незалежну державу.

«Партія війни» за Зеленському була Україна, яка насмілилася зірвати путінський план «Новоросії» консолідацією українського суспільства, створенням майже з нуля української армії, самовідданістю десятків тисяч добровольців, мобілізацією підтримки друзів і союзників України на Заході.

«Партія війни» за Зеленському був депутат міськради Горлівки Володимир Рибак, який кинутий на землю український прапор. За цей акт війни він був за наказом двох військових злочинців російських полковників Безлера і Гиркина викрадений, підданий жахливим тортурам і убитий.

«Партія війни» за Зеленському була избиваемая натовпом Ірина Довгань, зв’язана з українським прапором до стовпа в центрі Донецька.

До «партії війни» за Зеленському належать і десятки патріотів України, запытанных в лугандонских підвалах до такої міри, що їх кати не вирішуються включати їх у списки обміну і прирікають на повільну болісну смерть.

Сам термін «партія війни» є зрадницькою по відношенню до України брехнею Зеленського, цинічною підміною понять, величезним подарунком цієї партії війни — злочинному військово-політичному керівництву РФ.

Улюбленим кремлівським розвагою є демонстрація місту і світу живе вже п’ять років у російському телевізорі слухняного виводка «українських експертів».

За невеликий корм ці суб’єкти покірно зображують із себе хлопчиків для биття (в тому числі і в прямому сенсі), завжди побеждаемых інтелектуальної міццю кремлівських пропагандистів. Обов’язковим правилом цієї гри є початкове беззастережне визнання усіма учасниками шоу кремлівської легенди українських подій: «партія війни Порошенко», «внутрішньоукраїнський конфлікт», «американський змову»…

Донедавна мова йшла про дюжині ізгоїв, що прийняли ці правила та обрали для себе такий ганебний спосіб заробітку.

Наполеглива характеристика командою Зеленського п’яти останніх років історії української держави як періоду правління «партії війни» перетворює 42 мільйони українців в жалюгідних «українських експертів», вимушених вічно щось мекати в своє виправдання перед измывающимися над ними гопниками.

А щоб вже не залишалося ніяких сумнівів, Зеленський у своєму (портновском) декреті про остаточне вирішення українського питання з точністю до дня визначає часові параметри існування злочинного, з його точки зору держави, війни (23 лютого 2014 року — 19 травня 2019 року).

Цікаво, а чи розуміє Зеленський, на який формат розмови з Путіним він прирікає себе самого декларацією беззастережної концептуальної капітуляції України. Це формат спілкування Соловйова, Шейніна, Скобеевой з опущеними ковтунами, вакаровыми, охрименками.

Чим же хороша саме потрійна розкладка, так зачарувала знатного емісара, — «Партія війни», «Партія капітуляції» і Ми? А тим, що подвійна — «Партія війни» і Ми — негайно висвітлила б капитулянтскую сутність «Партії миру». А потрійна розводка — ми і не за війну, і не за капітуляцію — дозволила Зеленському посилати сигнал «Я свій» патріотичного більшості. Я — взагалі хороший, я ще й за боротьбу з корупцією і не пов’язаний з олігархами.

В результаті за нього проголосували більше половини патріотичного більшості плюс всі капитулянтское меншість.

Зараз завдання Зеленського — утримати в орбіті до 21 липня максимальна кількість патріотів повірили йому, щоб приставлений до нього куратор Бондар (юрист всіх олігархів і прем’єра Азарова) благополучно привів у Раду за списками «Слуг народу» величезну кишку відвертих капітулянтів. Для цього Зе ще тиждень буде іноді робити які-небудь яскраві патріотичні заяви.

З ранку 22 липня йому вже буде на відіграних їм патріотів як на рояль покласти. Та й його власна цінність як одноразового вироби різко зменшиться. В руках його кураторів буде головне в парламентській республіці: захоплена з допомогою потрійний розведення Рада. А суди і ЗМІ і так вже були куплені ними.

Бал у Сатани будуть правити зовсім інші люди, які ось уже місяць в масовому порядку десантуються з Москви. Вони вже відчувають себе реальною владою і розсилають енергійні ленінські директиви:

«Рівно через тиждень в країні повністю зміниться політичний ландшафт. В останні тижні серпня, відразу після отримання правоохоронної влади необхідно провести масові облави, обшуки і затримання, арешти майна і конфіскації зброї.

До цього зараз готова вся юридична та документальна база, зареєстровані кримінальні провадження і здійснені всі підготовчі слідчі дії.

Діяти потрібно дуже швидко, жорстко і відразу по десятках напрямків. Один тиждень на вибори і три-чотири тижні на перші збори та призначення. Потім зелена кнопка і вперед».

Отже, за раскладкам Портнова-Зеленського до осені патріотична більшість українців, які виступають за європейський вектор розвитку країни, не тільки не буде представлена в Раді, але і втратить в результаті облав, затримань і арештів всіх своїх лідерів і активістів.

У такій ідеальній для неї ситуації Москва та її маріонетки зможуть робити з Україною все, що їм заманеться. Кремль вже не буде наполягати на федералізації Донбасу. Яка, до біса, федералізація, якщо всенародно обраний Президент України щодня фірмово хрипить з усіх відеороликів за темничку Портнова, що з 23 лютого 2014 року по 19 березня 2019 року правили в Україні злочинці вели війну проти народу Донбасу. Це переможець Донбас повинен диктувати капитулировавшей Україні умови її подальшого існування в прочерченных народом Донбасу кондиціях. Для початку, зрозуміло, відновлення протягом декількох днів суверенітету Лугандонии над усією територією Донецької та Луганської областей колишньої України. А далі відновлення зганьбленої справедливості скрізь на теренах історичної Новоросії.

До цього часу навіть самі **нутые шанувальники «Слуг» прозріють. Але у них, так само як і у всіх українців, не буде ніяких конституційних можливостей протистояти старим Господарям, яких з смехуечками повернули в Україну їх креативні «Слуги».

А неконституційні спроби оскаржити тільки що ясно виражену волю українських виборців будуть портновськи дуже швидко, жорстко і відразу по десятках напрямків нещадно придушуватися.

І весь цивілізований світ з полегшенням закриє своє українське досьє і повернеться до конструктивного взаємовигідного співробітництва з Росією…

Андрій Піонтковський