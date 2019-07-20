Кандидат Сухов подкупает членов комиссий: полиция открыла уголовное дело. Видео

В пятницу, 19 июля подразделения Национальной полиции задокументировали факты подкупа членов участковых избирательных комиссий в Лисичанске.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Zrada.today

Отмечается, что в офисе кандидата в народные депутаты по 107 округу Александра Сухова проводится масштабный подкуп членов участковых избирательных комиссий, чтобы организовать фальсификации выборов в округе.

«Представители штаба кандидата в народные депутаты Украины Сухова Александа Сергеевича по 107-му избирательному округу осуществляли подкуп членов участковых избирательных комиссий с целью дальнейшего совершения определенных действий в день выборов, что позволило бы кандидату в депутаты противоправно набрать дополнительные голоса», — говорится в сообщении.

Кандидат в депутаты по 107 избирательному округу, Александр Сухов

В настоящее время начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК. Следствие продолжается.

В то же время в сети появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором глава одной из участковых комиссий хвастается, что получил деньги, выйдя из штаба Александра Сухова. По словам свидетеля, глава комиссии показал ей 2,5-3 тысячи гривен. «Я — голова, мени можна», — сказал он.

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