Загострення відносин з Іраном: США продовжують серйозне перекидання військ

Командування ЗС США повідомило, що міноборони Штатів схвалив перекидання в Саудівську Аравію американського військового контингенту. Раніше стало відомо, що США готують до перекидання в Саудівську Аравію близько 500 військовослужбовців, винищувачі і засоби ППО на тлі загострення відносин з Іраном.

«Це переміщення сил стане додатковим стримуючим фактором і забезпечить можливість захисту наших сил і інтересів в регіоні від виникаючих реальних загроз», – йдеться в поширеній командуванням заяві, передає «Інтерфакс-Україна».

Агентство Associated Press (AP), посилаючись на джерела в Пентагоні, повідомило, що частина військовослужбовців і ракети Patriot вже доставлені на саудівську авіабазу Prince Sultan.

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул Азіз Аль Сауд повідомив в минулу п’ятницю про готовність прийняти американських військових для того, щоб спільними зусиллями забезпечувати безпеку і стабільність в регіоні.