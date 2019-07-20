У США бактерії з’їли чоловіка, який викупався в море

В американській Флориді на одному з пляжів стався страшний випадок. Як пише видання Metro, тут після купання в морі помер 66-річний чоловік, його в буквальному сенсі з’їли бактерії.

Повідомляється, що чоловік після купання в морі виявив у себе червону пляму. Воно швидко почорніло і стало «пожирати» його живі тканини. У підсумку він помер через пару днів після госпіталізації з високою температурою.

Лікарі лікували його від стафілокока, але марно. У чоловіка були вражені внутрішні органи, заражена кров.

Після розтину трупа з’ясувалося, що причиною смерті стали бактерії Vibrio vulnificus. При попаданні в рани разом з солоною водою вони починають роз’їдати плоть.

Родичі загиблого повідомили, що раніше він переніс онкологію.

Також повідомляється, що з подібними симптомами в сусідній лікарні раніше померла дванадцятирічна дівчинка.

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